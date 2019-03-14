國際財經

中美貿易談判再傳出負面消息，彭博報道，「習特會」很可能延遲到4月舉行，消息亦稱貿易協議或與習近平國事訪美一事捆綁，加上美國參議院否決總統的南部邊境緊急狀態令，都令美股周四投資氣氛審慎，大市窄位反覆，收市個別發展。另一方面，市場繼續關注英國脫歐問題，在國會仍要進行連串表決等不穩定因素下，英鎊從周三所見的9個月高位大幅回落。美元造好，金價跌穿1300美元。

英鎊回吐 挫至1.32水平

美股三大指數初段變動不大，之後數據顯示美國樓市持續降溫，美股一度跌幅擴大，道指初段曾挫81點，低見25621點；但很快回穩，收市反覆回升7點，報25709點；標指跌0.09%，收報2808點，終止「三連漲」；納指回吐0.16%，收報7630點。美股大型科技股普遍下滑，Facebook旗下應用程式近日遭遇大規模停止運作，亦有消息稱公司用戶數據交易正受到當局刑事調查，股價收市挫1.8%；蘋果則攀升超過1%。

歐股普遍向上，其中法股升0.82%，英股上揚0.37%，德股表現稍遜，微漲0.13%，因德國最大航空公司漢莎業績不理想，拖累股價下挫。亞股個別發展，日股未能守住初段升勢，最後平收。

英國國會周三投票排除無協議脫歐後，英鎊一度衝上9個月高位，最高報1.3383美元，當天急升2%；國會周四表決支持押後退歐限期，鎊回軟到1.3209，尾段報1.3225美元，跌0.84%。英國國會未來幾天將繼續有脫歐相關表決，分析師預期英鎊繼續波動。BMO歐洲外滙策略負責人加洛（Stephen Gallo）建議投資者暫時不要動手上的英鎊，並確保已經針對可能出現的大幅波動做好對沖。

美滙指數結束4天跌勢，尾段回升0.32%，報96.78，美元兌歐羅漲0.21%，報1.1303，兌日圓升0.47%，報111.69日圓。強美元推低金價，紐約期金每盎斯收報1295.1美元，跌14.2美元或1.1%。

美新屋銷售下滑6.9%

美國1月新屋銷售下滑6.9%，以年率計報60.7萬間，跌幅遠大於分析師估計的0.6%，反映樓市今年首季仍然疲弱，儘管按揭利率已經下調。

另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加6000人，錄得22.9萬，高於市場預期的22.5萬。美國2月進口價格按年計連續第三個月下跌，降1.3%，反映整體物價趨勢仍然疲軟。

由於地緣政治因素令全球石油供應緊張，刺激布蘭特期油曾攀至4個月高位68.14美元，收市回落到每桶67.23美元，倒跌0.5%；紐約期油升0.6%，每桶收報58.61美元，為連續第4日上揚。