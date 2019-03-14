國際財經

歐洲股市周四收市造好，泛歐指數Stoxx 600收報378點，上揚0.78%。在英國國會表決是否押後脫歐限期前，歐股已收市，投資者繼續觀望脫歐進展，入市態度偏樂觀。

英國富時100指數收報7185點，回升0.37%或26點；德國DAX指數收報11587點，上漲0.13%或15點；法國CAC 40指數收報5349點，彈高0.82%或43點；意大利富時MIB指數收報20877點，抽升0.62%或128點；西班牙IBEX 35指數收報9209點，進賬0.19%或17點。