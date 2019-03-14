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今日 01:49 國際財經

OPEC上月減產逾22萬桶

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石油出口國組織(OPEC)公布月報，顯示成員2月每日產量減少22.1萬桶，至3055萬桶；遠低於1月的79.7萬桶減幅。

去年底，OPEC與10個非油組產油國(合稱為OPEC+)達成減產協議，同意1月起合共減產120萬桶，其中OPEC同意減產80萬桶。最新月報顯示，OPEC不單只遵守協議，更作出額外的減產行動。

報告反映沙地在2月進一步減產8.6萬桶，令其產量降至1009萬桶。但2月減幅主要來自委內瑞拉，達到14.2萬桶，主要是由於政局動蕩，以及美國制裁等因素衝擊。

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