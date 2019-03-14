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今日 01:10 國際財經

對沖基金Citadel或棄遷總部至紐約

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對沖基金巨頭Citadel創辦人格里芬(Ken Griffin)表示，亞馬遜取消在紐約設立第二總部的決定，削弱了他把集團總部遷至紐約的意願。

格里芬於1月完成一宗美國有史以來最昂貴的住宅交易，他為這間俯瞰中央公園的紐約頂層公寓，支付了大約2.38億美元(約18.56億港元)。

格里芬接受外電訪問時指出，亞馬遜放棄紐約設立第二總部的決定令人難過，也讓他重新考慮把Citadel總部從芝加哥轉至紐約的想法，因為紐約的政治氛圍打擊了他的遷址意願。

紐約有議員提議，向非住宅的豪宅業主徵稅。

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