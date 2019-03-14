訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:01 國際財經

豐田斥逾58億 改善美國5車廠產能

放大圖片

日本豐田汽車(Toyota)宣布，額外投資7.5億美元(58.5億港元)以提升及改裝美國的5間工廠，包括首度在堪薩斯廠設立混能車生產線。公司預期，此舉可創造額外600個新職位。

豐田指出，連同新增投資，該公司於2021年在美國的總投資額將增至130億美元。

根據公告，該間日本車廠將於堪薩斯廠投放2.38億美元，在阿拉巴馬廠的投資額則為2.88億美元，在西弗吉尼亞廠的投資額則為1.11億美元，在密蘇里廠與田納西廠的投資額分別為6200萬美元與5000萬美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。