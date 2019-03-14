國際財經

日本豐田汽車(Toyota)宣布，額外投資7.5億美元(58.5億港元)以提升及改裝美國的5間工廠，包括首度在堪薩斯廠設立混能車生產線。公司預期，此舉可創造額外600個新職位。

豐田指出，連同新增投資，該公司於2021年在美國的總投資額將增至130億美元。

根據公告，該間日本車廠將於堪薩斯廠投放2.38億美元，在阿拉巴馬廠的投資額則為2.88億美元，在西弗吉尼亞廠的投資額則為1.11億美元，在密蘇里廠與田納西廠的投資額分別為6200萬美元與5000萬美元。