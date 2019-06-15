即巿股評 港股直擊 國際財經

美國最新公布1月耐用品訂單「三連升」，按月增長0.4%；而2月份生產商價格指數(PPI)按月僅上升0.1%，低於預期的0.2%。數據顯示美國經濟尚未走樣，通脹壓力不大，支持聯儲局在加息上保持耐性的立場，刺激美股主要指數周三(13日)齊齊造好，其中標普500指數連續3天上揚，收報2810點，創今年收市新高。納指亦攀見7677點，為年初迄今高位；道指略為跑輸，也有0.58%漲幅。

如以標指去年12月26日2346點見底計算， 至周三高位2821點，短短53個交易日累積進賬逾兩成，是2009年9月(本輪10年牛市初期)後最快的升速。

然而，成交卻未配合美股強勢，過去一個月標指日均成交量只有5.75億股，較近一年平均值6.15億股，低約7%，某程度代表目前大市雖拾級而上，惟投資者參與不及以往積極。

股民態度審慎，資金同步流向其他投資工具。美國ICI貨幣基金截至3月6日資產淨值達3.11萬億美元，屬9年來最高(詳見2019年3月13日「信圖分析」)，相信「現金為王」依然是不少投資者選取的策略。

除增持現金外，另一避險「勝地」──債券也獲青睞。近期美國通脹降溫，兼且經濟前景欠明朗，市場普遍認為聯儲局年內加息機會渺茫，帶動資金流入債市，使債價上升，拖低孳息。

傳統上，債市主要反映避險情緒，股市則顯示投資者的風險承受水平，故過去多呈逆向關係。從另一個角度看，債價向上令孳息回落，股市和債息走勢一般同步。

弔詭的是，近幾個月美股上揚，債息不升反跌，附【圖】所見，標指與美國10年期國債孳息率去年大致亦步亦趨，惟自今年1月初起，兩者差距愈拉愈遠，意味美股好淡雙方正在激烈角力，由於背馳情況大多難以持久，一旦修正，要不是股市下行，要不就是孳息抽高(債價回軟)。

這場好淡對決最終勝負誰屬？值得留意的是，美股在過去數月累積近兩成升幅，按經周期調整市盈率(CAPE)計算，標指CAPE已漲至30.71倍，比歷史中位數15.7倍高出差不多一倍，考慮到美國現在宏觀經濟走下坡跡象漸明顯，連帶一直支撐股市的企業盈利展望亦有放緩趨勢，偏高估值不易長期維持，若沒其他新的利好因素，股市調整的風險似乎較大。

華爾街巨頭紛紛唱衰剛滿10歲的美股「長牛」：「新債王」岡拉克堅稱目前仍屬熊市，今年隨時會重挫。曾準確預測2000年和2008年冧市的Jeremy Grantham提醒，投資者須有心理準備，往後20載美股年均回報恐下降到2%至3%。於列根執政時出任白宮預算辦公室主任的斯托克曼(David Stockman)則警告，經濟擴張期已近尾聲，標指在一兩年內將由現水平大瀉超過40%，低見1600點以下，孰是孰非，不妨拭目以待。

信報投資研究部

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