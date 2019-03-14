國際財經

中美元首會晤或推遲至下月，加上英國脫歐前景未明，利淡投資氣氛，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上約9時44分，道指報25722點，升19點或0.08%；標普500指數報2808點，跌2點或0.09%；納指報7634點，跌8點或0.12%。

中美貿易談判結果或存在暗湧，雖然美國總統特朗普表示，相信中美很可能達成貿協，仍很可能與中國國家主席習近平會面，惟會晤的日期未確定。不過，有報道指，中美兩國將特朗普與習近平會晤的時間，或推遲到至少4月。

英國國會下議院周三否決無協議「硬脫歐」，並將於周四再次表決是否要求歐盟延長脫歐期限。英國財相夏文達(Philip Hammond)認為，倘若英國政府尋求延遲脫歐期限，歐盟可能會堅決要求大幅延期。

波音公司仍是市場焦點，該股昨日收高，今日早段延續升勢。特朗普指出，美國監管機構將作出與其他國家類似的決定，停飛波音737 Max 8和737 Max 9系列飛機。航空業內專家表示，雖然波音公司的聲譽受損，但最新墜機事故不太可能對其產生持久影響。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數22.9萬人，按周增加6000人，預期增至22.5萬人。美國2月進口價格按月上升0.6%，市場預期上升0.3%，創9個月最大升幅。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報58.46美元，升0.2美元或0.34%；倫敦布蘭特期油報67.76美元，升0.21美元或0.31%。