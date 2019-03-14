國際財經

上周四(3月7日)歐洲央行一如市場預期維持利率不變，但改變了前瞻指引，預計推遲至2020年才有可能加息(原本預計2019年夏季加息)，並且宣布了新一輪定向長期再融資操作(TLTRO)，預計於9月開始為期兩年的TLTRO。此外，歐洲央行行長德拉吉在新聞發布會上表示，已準備好調整所有工具，並幾乎全線下調經濟增長和通脹預測。儘管市場對於歐洲央行的鴿派基調已有所預期，而歐羅/美元亦因此從2月28日的高位一路走低至1.1300附近，但歐洲央行釋出的鴿派訊號仍強於市場預期，故歐羅/美元在消息公布後備受重創，一度大跌近150點至1.1172，創下自2017年6月以來的逾一年半低位。

不過，儘管歐羅區經濟放緩跡象明顯，但美國經濟亦未能獨善其身。事實上，上周五(3月8日)公布的美國2月非農新增就業職位僅錄得2萬份，遠遜於預期的18萬份，而且本周公布的美國2月消費物價指數(CPI)和2月生產物價指數(PPI)等通脹指標均顯示美國通脹壓力溫和，令市場對於美國聯儲局今年不會加息的預期再度升溫。美滙指數從上周四(3月7日)觸及的近3個月高位97.71大幅回落，推動歐羅/美元收復1.1200，並逐步回升至1.1300之上。

值得留意的是，儘管英國議會在周二(3月12日)否決了英相文翠珊(Theresa May)提出的脫歐協議，但英國國會議員們在周三(3月13日)以321票對278票通過一項動議，排除英國在任何情況下無協議脫歐的可能性，這意味只有得到議會批准的情況下才能無協議脫歐，把脫歐最後期限推遲到6月成為可能的選項之一。消息一出，英鎊/美元自1.3200急升近180點，拖累美滙指數大跌至3月4日以來新低96.37，推動歐羅/美元進一步升穿1.1300關口至1.1334。

技術分析方面，歐羅/美元在上周短暫跌穿1.1200關口後迅速回升，顯示滙價在1.1200附近支持仍十分強勁，但歐羅目前仍維持在日線圖的下降通道內波動，若後市未能成功突破下降通道頂部阻力1.1370，滙價仍有機會再度下探1.1200區域。

交易策略方面，我們根據3月7日的策略已於1.1200買入歐羅/美元(上望1.1380，跌穿1.1170止損)，現將止盤上移至1.1295。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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