國際財經

英國國會否決無協議「硬脫歐」，當地時間周四將就是否延長脫歐期限表決，惟法國及德國通脹數據符預期，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7186點，升27點或0.38%；德國DAX指數報11568點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5330點，升24點或0.46%；意大利富時MIB指數報20863點，升114點或0.55%。

道指期貨暫報25783點，升14點。

英國國會下議院周三否決無協議「硬脫歐」，並將於周四再次表決是否要求歐盟延長脫歐期限。英國財相夏文達(Philip Hammond)認為，倘若英國政府尋求延遲脫歐期限，歐盟可能會堅決要求大幅延期。

中美貿易糾紛方面，美國總統特朗普表示，相信中美很可能達成貿協，仍很可能與中國國家主席習近平會面，惟會晤的日期未確定。路透報道，習近平短期內不會前往海湖莊園，因中方未收到美方正式邀請，且中方意識到要達成貿易協議的難度較原本預期高。

數據方面，法國2月消費物價調和指數(HICP)按月上升0.1%，符合預期；按年上升1.6%，高於初值及預期上升1.5%。德國2月HICP終值按月上升0.5%，按年上升1.7%，兩者均符合預期。

美國今晚將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期增加2000人至22.5萬人；至於1月新屋銷售料按月升0.2%。

紐約原油期貨現時每桶報58.3美元，升0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油升0.04美元或0.06%，報67.59美元。