國際財經

外電引述消息人士報道，騰訊(00700)大股東、南非傳媒集團Naspers計劃今年在印度市場投資約10億美元(約78億港元)，期望複製投資於騰訊的成功案例。

消息人士透露，Naspers目前正與商業貸款提供商Capital Float和支付安全公司Wimbo談判，商討注資約2億美元事宜。

目前Naspers在印度的投資，主要集中於食品配送上。消息人士指，Naspers擬將部分資金用於提升在食品配送方面的影響力。

Naspers是騰訊的最大股東，擁有約31%的股份。