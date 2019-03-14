國際財經

英國國會兩度否決脫歐協議，但明確反對「無協議脫歐」，使脫歐前路陷入迷霧，加上中國經濟數據疲弱、中美貿易協議前景吹淡風，以及投資者繼續關注波音飛機空難事件的影響，市場避險意識升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7152點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報11574點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5329點，升22點或0.43%；意大利富時MIB指數報20837點，升87點或0.42%。

道指期貨暫報25771點，升2點。

英國國會下議院周三以321票對278票，否決無協議「硬脫歐」。英國國會周四將會再次表決是否要求歐盟延長原定本月29日的脫歐期限。鎊滙保持強勢。英鎊兌美元升穿1.33美元，最新兌1.3327美元。

法國總統馬克龍表示，英國須決定是否延後原定3月29日的脫歐生效日期，但即使延長時限，歐盟也不可能與英國重新進行脫歐協議談判。德國總理默克爾私下認為，要說服各歐盟成員國准許押後脫歐期限，「相當容易」。

中美貿易戰暗湧未退，美國總統特朗普表示，仍相信中美很可能達成貿協，因為中國在遭到美國加徵關稅後，很想達成協議，但強調並不急於與北京達成貿易協議，仍很可能與中國國家主席習近平會面，惟會晤的日期未確定。路透引述外交消息透露，中美元首快將會面的報道只是媒體炒作，習近平短期內不會前往海湖莊園，因中方未收到美方正式邀請，且中方意識到，要達成貿易協議的難度較原本預期高。

中國首兩個月工業增加值增速遜預期。國家統計局公布，1月至2月份，全國規模以上工業增加值按年增長5.3%，遜於市場預期增長5.6%，增速比去年12月回落0.4個百分點。

波音737 MAX 8客機嚴重空難事故，特朗普終於在周三宣布，禁止所有波音737 MAX 8和MAX 9飛機飛行。美國當局指發現新證據，指埃塞俄比亞空難，跟去年印尼空難出事的兩架波音737 MAX 8客機飛行軌跡相似。美國參眾兩院議員計劃稍後召開聽證會對有關決定及該型號飛機的安全性進行調查。至於加拿大交通部亦決定停飛及禁止該兩個型號的飛機進入加拿大空域。

美國上周原油庫存意外減少，加上委內瑞拉石油出口受美國制裁，推動油價持續走高。紐約原油期貨延續上日漲逾2%的強勢，現時每桶報58.6美元，升0.34美元或0.58%；倫敦布蘭特期油亦延續昨日升逾1%的漲勢，最新升0.48美元或0.71%，報68.03美元。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期增加2000人至22.5萬人；至於1月新屋銷售料按月升0.2%。另外，市場關注石油出口國組織周四公布的月報，以及國際能源機構周五公布的月報所提及的數據。