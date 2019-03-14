日前有報道引述消息稱，Sony計劃收購大型遊戲廠商Take-Two Interactive。不過，Sony發言人回應有關傳聞時，表示報道不實。
早前有報道稱，Sony傳正洽購Take-Two，消息更帶動於美國上市的Take-Two周三股價高收近7%。Take-Two是美國主要的遊戲開發與發行商，同時是電玩遊戲與周邊設備的經銷商，旗下有2K和Rockstar Games等知名製作公司，並推出了《Grand Theft Auto》(GTA)、《Red Dead Redemption》等知名遊戲。
今日 15:13 國際財經
日前有報道引述消息稱，Sony計劃收購大型遊戲廠商Take-Two Interactive。不過，Sony發言人回應有關傳聞時，表示報道不實。
早前有報道稱，Sony傳正洽購Take-Two，消息更帶動於美國上市的Take-Two周三股價高收近7%。Take-Two是美國主要的遊戲開發與發行商，同時是電玩遊戲與周邊設備的經銷商，旗下有2K和Rockstar Games等知名製作公司，並推出了《Grand Theft Auto》(GTA)、《Red Dead Redemption》等知名遊戲。
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