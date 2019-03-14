國際財經

美國督促盟友勿用中國華為網絡設備之際，瑞典正希望加強對移動運營商和電訊設備供應商的安全要求。

目前，全球對中國企業在供應敏感網絡設備方面所扮演的角色感到擔憂。瑞典能源和數碼發展部部長Anders Ygeman表示，政府希望能夠將對瑞典安全構成威脅的組件、供應商和運營商排除在即將擴建的5G之外。但他強調，不想把矛頭指向任何個別的公司或國家。

美國早前首次明確向盟友施壓，表明若德國允許華為參與5G網絡建設，或對美、德關係帶來後果，並且將限制與德國安全機構共享情報。