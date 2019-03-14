國際財經

社交媒體巨擘Facebook(fb)據報被紐約監管部門刑事調查。

《紐約時報》報道，美國聯邦檢察官正對fb和企業的數據合作進行刑事調查。據悉，紐約檢察官發出傳票，要求最少兩間曾經與fb合作的智能手機生產商提供資料，以調查fb容許合作夥伴，接觸數以億計用戶的朋友和聯絡方法等資訊有否違法。

報道指，有內部文檔和採訪紀錄顯示，多年來fb向亞馬遜、蘋果、微軟和索尼(Sony)等全球150多家大企業提供其用戶個人數據，所涉及內容遠比fb之前披露的要多。

fb回應稱，會與監管部門合作，認真對待事件。