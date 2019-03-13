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特朗普:不急於與中國達成貿協

美國總統特朗普表示，並不急於與北京達成貿易協議，但相信兩國會達成協議，他仍很可能與中國國家主席習近平會面。

特朗普頒令禁飛波音737 MAX 8和MAX 9

特朗普頒布緊急行政命令，禁止所有波音737 MAX 8和MAX 9飛機飛行。波音亦向聯邦航空管理局建議，暫停全球371架波音737 MAX飛機的運作。

英國國會表決通過反對「硬脫歐」

英國國會下議院以312票對308票，否決無協議「硬脫歐」；周四將表決是否要求歐盟延長原定本月29日的脫歐期限。

經濟穩通脹溫和 道指收市漲148點

美國經濟數據支持聯儲局「保持耐性」的立場，美股道指曾抽升221點，收市漲148點或0.58%；標指與納指同漲0.69%。波音曾彈1.7%，也一度倒插3.7%，收市靠穩。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月耐用品訂單升0.4%，不計飛機的核心非國防資本財漲0.8%，勝預期。2月PPI按月升0.1%，低於預期；按年升1.9%，符預期。1月建築開支上揚1.3%，遠超估計。

￭ 美市尾段英鎊衝上1.3378美元，飆2.33%。美元兌歐羅跌0.4%；美滙指數下滑0.5%。

￭ 紐約期金漲11.2美元或0.9%，每盎斯收報1309.3美元。

￭ 美國原油庫存上周減少390萬桶，布蘭特期油漲1.3%，紐約期油升2.4%。

￭ 歐股三大指數升幅介乎0.11%至0.69%，英國表現較弱。

￭ 人民銀行前行長周小川：中英金融合作充滿新機遇。

￭ 華為任正非：美國對待華為手段會嚇跑投資者，特朗普策略「完全錯誤」。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣兌美元報6.7013元，較周二紐約尾盤漲55點子。

【新股追蹤】豆盟科技暗盤收升34%

豆盟(01917)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.55元，較招股價升34.15%；高見0.61元。

本地焦點簡訊

￭ 夜期收報28941點，較昨日恒指收市高水134點。

￭ ADR港股比例指數報28878點，較香港高70點。

￭ 新秀麗(01910)全年盈利按年減少29.17%；末期息8.73仙。

￭ 恒盛地產(00845)預期全年虧轉盈。

￭ 晶門(02878)全年虧損擴至1367.7萬美元，不派末期息。

￭ 金蝶(00268)全年盈利按年增32.94%，末期息1分人民幣。

￭ 虎都(02399)有意購鼎豐(06878)旗下遼寧房企全部或部分股權。

￭ 全國政協委員、滙豐銀行副主席兼CEO王冬勝：大灣區不會削弱香港金融優勢。