國際財經

昨天公布的最新數據顯示，美國經濟仍然穩健，通脹壓力不大，支持聯儲局在加息上保持耐性的立場，利好市場氣氛，美股周三初段上揚，道指一度抽升221點，高見25776點，標指也重上2800點。英國脫歐前途未卜繼續令英鎊如坐過山車，美市尾段兌美元曾狂飆逾2%。

美國加拿大停飛波音737 MAX

道指收市漲148點或0.58%，報25702點；標指連升第三個交易日，收市上揚0.69%，收報2810點；納指同樣漲0.69%，收報7643點。波音連跌7天後，周三股價曾反彈1.7%，但隨着加拿大與美國也先後宣布禁飛737 MAX系列飛機，波音曾應聲倒插3.7%，收市回穩微升0.4%。FAANG全線造好，亞馬遜與Netflix都漲逾1%。中概股拼多多公布財報，股價大跌逾17%。

美國耐用品訂單在1月升0.4%，不計飛機的核心非國防資本財漲0.8%，是6個月來最大升幅，高於市場預期的0.1%，反映企業投資狀況仍健康。另外，2月份生產商價格指數（PPI）按月升0.1%，漲幅為一年半以來最小，而且低於市場預期的0.2%；按年升1.9%，符合預期。美國建築開支在1月上揚1.3%，是去年4月以來最高，遠超市場估計。

否決硬脫歐 鎊滙急飆

歐洲方面，英鎊周二在英國國會否決新版脫歐協議後報跌，但昨天因為國會否決無協議脫歐而急速回升，美市尾段兌美元進一步衝上1.3378美元，急飆2.33%。英鎊過去兩天在1.30至1.33美元之間波動，周三已站穩1.33關口。歐股也廣泛造好，三大指數升幅介乎0.11%至0.69%。

在亞洲市時段，亞股受英國脫歐不穩定因素困擾而下跌，日股低收1%左右。

美元受壓，兌歐羅尾段跌0.4%，報1.1334美元，美滙指數下滑0.5%，報96.5；美元兌日圓微跌0.18%，報111.15日圓。受惠避險情緒升溫，紐約期金漲11.2美元或0.9%，每盎斯收報1309.3美元。

美國原油庫存上周減少390萬桶，加上委內瑞拉石油出口受美國制裁，刺激油價攀升，布蘭特期油漲1.3%，每桶收報67.55美元，紐約期油升2.4%，收報58.26美元。美國能源資訊局（EIA）周二稱，美國今年的石油產量將比預期低，平均每天約1230萬桶，並下調了2020年的產量預測。