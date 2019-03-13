國際財經

英國脫離歐盟前景不明朗，英鎊滙價周三呈強，美元滙價偏軟。

英國下議院周二表決否決了首相文翠珊的脫歐協議，周三又表決反對「硬脫歐」，鎊滙保持強勢。英鎊兌美元美市尾段一度衝上1.3378美元，前一天為1.3073，升幅達2.33%。英國下議院周四將表決是否延遲原定的3月29日脫歐日期。

美國周三公布的經濟數據未對美元滙價有明顯指引，美元滙價偏軟。ICE美滙指數跌0.2%至96.741。

歐羅滙價也受到脫歐前景不明朗困擾，變動不大。歐羅兌美元微升至1.1310美元，前一天為1.1289。