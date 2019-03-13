國際財經

連日受壓的波音股價暫時企穩，加上金融股反彈，投資者亦消化各項經濟數據，美股踏入中段升幅擴大，道指曾漲逾200點，納指升幅超過1%，標指創5個月新高，成功重上2800點水平。

滙市方面，英鎊續成為市場關注焦點，兌美元滙價升幅暫時超過1%。

截至本港時間晚上約11時42分，道指報25744點，升190點或0.74%，稍早時高位曾見25763點，升幅達208點；標普500指數報2816點，升25點或0.90%；納指報7664點，升73點或0.97%，稍早時曾漲1.03%，高位觸及7669點。

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)透露，中美接近達成協議，談判已進入最後階段，取得協議時間以星期計。同時，強調任何對華貿易協議都必須是真正能落實執行的協議，否則總統特朗普不會簽署。

因空難事件股價連日受壓的波音，股價暫時企穩，微升0.8%，有利穩定大市。至於5隻大型科技股FAANG向好，其中亞馬遜升超過1%。高盛今日在致投資者的一份報告中稱，Tesla今年首季業績將令人失望，維持其沽出評級，惟Tesla股價未受影響，目前升2.7%。VISA與美國運通都上揚逾1%。

拼多多第四季度月活躍人數按年增速放緩，開市跌10%，隨後跌超17%，市值跌破300億美元。

經濟數據方面，美國1月耐用品訂單勝預期，按月上升0.4%，預期為下跌0.4%，主要是運輸設備訂單上升1.2%所帶動。不過，汽車及汽車零部件訂單下跌1%，為去年5年月後最大跌幅。1月建築開支按月上升1.3%，市場預期為上升0.4%。至於2月最終需求生產物價指數(PPI)則按月上升0.1%，低於預期上升0.2%；按年則上升1.9%，符合預期。

英國脫歐前景仍為市場關注焦點。英國國會下議院昨日再度大比數否決脫歐協議後，本港時間明日凌晨再表決，是否讓英國在無協議下脫歐，普遍預期議員會否決，周四再表決是否要求歐盟延長原定本月29日的脫歐期限。

英國財相夏文達(Philip Hammond)在發布半年一度的預算更新時表示，已下調今年英國經濟增長的官方預測，料今年國內生產總值(GDP)增長1.2%，較去年10月預測增長1.6%為低，又指若英國能免受無協議脫歐的衝擊，將能夠放寬對公共財政的控制，可釋出數十億英鎊用於增加公共支出或減稅。

歐洲股市普遍造好，英國富時100指數報7163點，升12點或0.17%；德國DAX指數報11578點，升54點或0.47%；法國CAC 40指數報5308點，升37點或0.72%；意大利富時MIB指數報20744點，升113點或0.55%。

美國原油庫存減少，外圍油價升至四個月高位，紐約原油期貨現時每桶報57.90美元，升1.03美元或1.81%；倫敦布蘭特期油報67.24美元，升0.57美元或0.85%。