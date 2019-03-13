國際財經

市場仍關注全球政治與經濟不確定的因素，包括英國脫歐進展及波音飛機空難事件的影響；不過，美國總統特朗普預計應避過遭彈劾，加上波音股價反彈，推動美股早段上升。

截至本港時間晚上約9時45分，道指報25652點，升97點或0.38%；標普500指數報2803點，升12點或0.44%；納指報7630點，升39點或0.53%。

美國總統特朗普在Twitter表示，非常讚賞眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)反對彈劾總統的表態，並說他沒有做任何能夠被當作彈劾理由的事情。

英國國會大比數否決首相文翠珊修訂後的脫歐協議，在修訂方案遭到否決後，國會將於當地時間周三表決是否在無協議下脫歐；若同樣被否決，就會在周四表決延遲本月29日的脫歐限期。

另外，英國財相夏文達發表春季預算報告，將今年經濟增長預測由1.6%調低至1.2%，維持明年GDP增速預測在1.4%不變。

數據方面，美國1月耐用品訂單按月上升0.4%，預期為下跌0.4%，主要是運輸設備訂單上升1.2%所帶動。美國2月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.1%，低於預期上升0.2%。分析指出，美國周二公布的最新通脹數據弱於預期，加重了市場對美國經濟增長前景的擔憂，而上周五公布的2月非農就業報告顯示就業增長幾乎停滯，引發了市場對美國經濟增長的擔憂。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報57.67美元，升0.8美元或1.41%；倫敦布蘭特期油報67.07美元，升0.4美元或0.6%。