國際財經

上周五(3月8日)據加拿大統計局公布的數據顯示，加拿大2月失業率維持於5.8%不變，但2月就業人數大增5.59萬人，遠高於市場預期的下跌2500人，而首兩月的就業增長錄得1981年以來歷年同期最大。加拿大自去年8月以來增加了29萬個就業崗位，創下了自21世紀初以來最大的6個月增長，加拿大的強勁就業數據暗示該國經濟增長前景未如此前預期般悲觀，為加元帶來支持。與此同時，美國2月非農就業新增職位僅錄得2萬，遠遜於市場預期增加18萬，增幅創2017年9月以來的17個月新低。數據公布後，美元/加元急跌逾50點至日內低位1.3390，雖然其後一度反彈至1.3420附近，但始終不敵沽壓而輾轉回落。

本周初美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，利差以及股市都處於正常水平，美國經濟表現良好，但全球經濟在放緩，當前聯儲局並沒有感到迫切調整利率的需要，將觀察全球形勢發展再做調整。而昨晚(3月12日)美國公布的2月消費物價指數(CPI)按年增長1.5%，遜於前值及預期值增長1.6%，並創下2016年9月以來最小漲幅，2月核心CPI按年增長2.1%，遜於此前連續3個月增長2.2%，進一步鞏固美國聯儲局於今年內加息時保持「耐心」的立場，拖累美滙指數連續第3日錄得下跌，美元/加元亦因而連續3日下挫。

此外，今日凌晨4時30分美國石油協會(API)公布的數據顯示，美國上周API原油庫存意外減少258萬桶，低於預期增加286.1萬桶。數據公布後紐約原油期貨價格短線持穩上升，而鑒於加拿大是主要的原油出口國之一，原油價格上漲將有利於加元，拖累美元/加元刷新5日低位至1.3348。

技術分析方面，儘管美元/加元在上周三(3月6日)升至兩個月高位1.3463後受阻回落，但目前滙價仍維持於周線圖的上升通道內波動，而且似乎在10日移動平均線1.3350水平有所企穩。若今晚美國能源資訊局(EIA)公布的上周原油庫存大增或者本周四(3月14日)石油出口國組織(OPEC)公布的月度原油市場報告未能提振原油價格，原油價格或再掉頭下跌，美元/加元或有機會重返1.3400上方。

策略方面，短期內待美元/加元回落至1.3250/1.3270支持區域買入，目標1.3385，止損1.3215。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd