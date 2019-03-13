中國證監會近日核准國際貨幣基金組織(IMF)的人民幣合格境外機構投資者(RQFII)資格。
《第一財經》引述IMF發言人表示，RQFII資格將允許IMF員工退休計劃和IMF投資賬戶獲得更廣泛的中國在岸市場投資機會，並有助於使長期投資組合更為多元化。
IMF員工退休計劃和投資賬戶的資產是獨立管理，即IMF對成員國的常規融資和貸款操作都與此隔離。根據IMF介紹，IMF的員工退休計劃為員工退休後提供收入，在員工離開IMF後，該計劃提供終身養老年金或一次性福利。
中國證監會近日核准國際貨幣基金組織(IMF)的人民幣合格境外機構投資者(RQFII)資格。
《第一財經》引述IMF發言人表示，RQFII資格將允許IMF員工退休計劃和IMF投資賬戶獲得更廣泛的中國在岸市場投資機會，並有助於使長期投資組合更為多元化。
IMF員工退休計劃和投資賬戶的資產是獨立管理，即IMF對成員國的常規融資和貸款操作都與此隔離。根據IMF介紹，IMF的員工退休計劃為員工退休後提供收入，在員工離開IMF後，該計劃提供終身養老年金或一次性福利。
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