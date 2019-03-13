國際財經

英國國會大比數否決首相文翠珊修訂後的脫歐協議，加上多國陸續停飛波音737 MAX 8客機，抵銷中美貿易協議有望本月底達成的利好因素，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7156點，升5點或0.07%；德國DAX指數報11518點，跌5點或0.05%；法國CAC 40指數報5284點，升14點或0.27%；意大利富時MIB指數報20694點，升63點或0.31%。

道指期貨暫報25590點，升1點。

英國脫歐方面，在修訂方案遭到否決後，國會將於當地時間周三表決是否在無協議下脫歐；若同樣被否決，就會在周四表決延遲本月29日的脫歐限期。英國脫歐事務大臣柏建熙(Stephen Barclay)表示，不脫歐給英國帶來的風險大過無協議脫歐。

另外，英國政府宣布，一旦出現無協議脫歐的情況，將會取消範圍廣泛的商品進口關稅，避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊界，強調這屬於臨時措施。

歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)認為，英國議會已失去了達成脫歐協議的「最後機會」。歐盟及成員國現在必須加緊為英國脫歐做準備。

美國今晚將公布1月耐用品訂單初值，市場預期按月分別跌0.4%，前值為升1.2%。至於2月PPI料按月及按年分別升0.2%及1.9%，核心PPI則料按月及按年分別增0.2%及2.6%。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報57.41美元，升0.54美元或0.95%；倫敦布蘭特期油報67.16美元，升0.49美元或0.73%。