國際財經

隔晚美股三大指數走勢不一，標普500指數及納指向好，但道指跌96點，主要受到多國要求波音737 MAX停飛，拖累道指成分股波音上日挫6.2%所致，美股近期走勢進入關鍵時刻，尢其標普500指數依然未能企上2800關。

回帶睇番今轉反彈由去年12月底展開，以標普500指數計，從去年12月底低位2346點計，今轉曾彈升逾兩成，高見2816點，即重返技術牛市，近期美股雖然回落，上日收報2791，仍比去年12月底位勁彈19%。

新債王又爆末世論

雖然美股一度重返技術牛市，但死「熊」一面頸的新債王岡拉克，今日又爆末世論，認為經濟正處通往地獄的高速公路中，聽來就真喺相當得人驚。

岡拉克認為美股仍處巨熊當中，近期股市急彈，主要是聯儲局主席鮑威爾對息口走勢U TURN所致，但認為經濟數據弱，美股大有機會跌穿去年12月低位。另外，近期強勢的美元，亦會重拾弱勢，但睇好新興市場。

標指上周連跌五日後，本周一及周二晚兩連升，重上10天(2780點)、20天(2777點)及200天鬼佬牛熊線(2751點)，但依舊未能重返2800點大關，成交亦未因反彈而增加。再望埋領先兼具指標性的羅素2000指數，暫時受制10天線(1557點)，也仍在200天鬼佬牛熊線(1584)下，一旦羅素2000指未能重上10天線，同時標指未能企穩2800關上，美股進一步調整在所難免。

A股創板若穿10天線預示散水

內地上證今日下跌1.1%，收3026，跌幅未算太大，但創業板跌幅遠比上證驚人，全日大跌4.5%，收1693，跌穿5天線(1708點)，但仍守十天線(1664點)上，好彩創板成交較昨日縮13%至1840.4億元人民幣。

不過基金愛股擁豬肉概念的溫氏股份(300498.SZ)，經過昨日升停後今日跌停，成交卻增加16%至34.2億元人民幣，另一隻基金股，搞邊緣計算的網宿科技(300017.SZ)，全日也插8.4%。

值得留意的是，不計內地投資者，A股創業板只比鬼佬基金參與，萬一創板跌穿十天線，即暗示A股散水先兆。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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