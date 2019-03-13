國際財經

英國脫歐協議遭大比數否決，加上市場對波音737 MAX 8客機的安全性能存疑，投資者避險情緒升溫，但中美貿易糾紛有望本月底平息，抵消部分跌幅，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7142點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報11495點，跌28點或0.25%；法國CAC 40指數報5273點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報20655點，升24點或0.12%。

道指期貨暫報25550點，跌39點。

英國國會否決首相文翠珊提出的脫歐協議。下議院當地時間周二傍晚再就脫歐協議新修訂草案進行表決，結果以391票對242票大比數否決。在修訂方案遭到否決後，國會將於周三表決是否在無協議下脫歐，如果都被否決，就會在周四表決延遲本月29日的脫歐限期。

英國政府同時宣布，一旦出現無協議脫歐的情況，將會取消範圍廣泛的商品進口關稅，避免愛爾蘭與北愛爾蘭之間出現硬邊界，強調這屬於臨時措施。

另外，中美有望最快本月底簽署貿易協議。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)向國會參議院財政委員會表示，中美兩國在技術轉移和知識產權保護的貿易議題上，已進行「周密的討論」(addressed with precision)，雙方已取得進展(making headway)。同時，中美接近達成協議，談判已進入最後階段，取得協議的時間以星期計。

此外，美國正着手取消對墨西哥和加拿大徵收的鋼鋁關稅，但繼續讓國內生產企業保留迄今以來因關稅而獲得的收益。

沙地阿拉伯計劃削減石油出口量，且傳出該國有意延長減產協議至年底，以及美國調低國內原油產出預估，支持油價繼續靠穩。紐約原油期貨現時每桶報57.13美元，升0.26美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報66.83美元，升0.16美元或0.24%。

美國今日稍後將公布1月耐用品訂單初值，市場預期按月分別跌0.4%，前值為升1.2%。至於2月PPI料按月及按年分別升0.2%及1.9%，核心PPI則料按月及按年分別增0.2%及2.6%。

美國能源資訊局(EIA)稍後亦公布官方上周原油庫存數據，市場預期原油庫存將上升300萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少300萬桶與200萬桶。