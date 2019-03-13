訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:05 時事脈搏 國際財經

歐盟:英議會已失達成脫歐協議最後機會

放大圖片

英國國會大比數否決首相文翠珊修訂後的脫歐協議，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)認為，英國議會已失去了達成脫歐協議的「最後機會」。

莫斯科維奇向France 2電視台表示，歐盟能做的已經全都做了，既然英國已經表明他們不要什麼，那現在是時候由英方說明白他們想要什麼。他續稱，歐盟及成員國現在必須加緊為英國脫歐做準備。

英國國會周二再度否決文翠珊的脫歐協議後，國會將於周三表決是否在無協議下脫歐，如果都被否決，就會在周四表決延遲3月29日的脫歐限期。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。