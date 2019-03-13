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英國國會大比數否決首相文翠珊修訂後的脫歐協議，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)認為，英國議會已失去了達成脫歐協議的「最後機會」。

莫斯科維奇向France 2電視台表示，歐盟能做的已經全都做了，既然英國已經表明他們不要什麼，那現在是時候由英方說明白他們想要什麼。他續稱，歐盟及成員國現在必須加緊為英國脫歐做準備。

英國國會周二再度否決文翠珊的脫歐協議後，國會將於周三表決是否在無協議下脫歐，如果都被否決，就會在周四表決延遲3月29日的脫歐限期。