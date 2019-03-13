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今日 15:10 中國財經 國際財經

摩拜申撤銷星共享單車牌照

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新加坡媒體報道，新加坡當局證實，摩拜單車已於周一申請撤銷其在新加坡的共享單車牌照。

當地政府表示，正在評估摩拜的申請，將會確保摩拜已經探索過各種可能性，包括把現有資產或營運轉讓給現有的其他牌照持有者，以減少對消費者的影響。

當局又稱，已向摩拜強調，倘若牌照撤銷申請通過，摩拜必須採取適當的退出措施，包括移除公共場合的所有單車。公司還必須根據其條款與條件，退還用戶賬戶餘額與按金。

隨着市場大幅收縮，早前已有報道指摩拜正在關閉國際業務，並把重點放在中國國內市場。

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