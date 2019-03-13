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今日 14:40 國際財經

日產Infiniti擬明年上半年撤出西歐

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共同社報道，日產汽車公司宣布，將會在2020年上半年結束旗下高檔車品牌Infiniti在西歐市場的業務。

分析指出，德國汽車在西歐高檔車市場上已確立壓倒性地位，日產陷入苦戰。今後日產將會把經營資源集中在有望增長的北美、中國等市場。

據悉，英國工廠兩款Infiniti車型的生產也將在2019年中期結束。日產將結束在英國生產的是轎車「Q30」和運動型多功能車「QX30」。工廠負責人將與工會方面討論對就業的影響。據英媒報道，2018年Infiniti在西歐市場的銷量為僅5800輛。

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