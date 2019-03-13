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今日 09:22 國際財經

美國擬取消墨加鋼鋁關稅

美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)表示，美國正着手取消對墨西哥和加拿大徵收的鋼鋁關稅，但繼續讓國內生產企業保留迄今以來因關稅而獲得的收益。

他表示，現在試圖制定一個務實的方案，免除對這兩個國家的關稅，他們仍可以像以往那樣進入美國市場，美國也可以享有鋼鋁關稅所帶來的收益。

美國近一年前以國家安全為由，對進口鋼鋁徵收關稅，以保護國內生產商，取消對加拿大和墨西哥鋼鋁關稅的計劃一度與北美自由貿易協定的重新磋商掛鈎，但最後還是沒被納入協議。

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