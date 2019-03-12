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今日 06:08 國際財經 中國財經

【國際早班車】萊特希澤:中美接近達成貿易協議

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萊特希澤:中美接近達成貿易協議

美國貿易代表萊特希澤向參議院委員會稱，中美在技術轉移和知識產權議題已進行「周密的討論」，接近達成貿易協議。

英國脫歐協議遭大比數否決

英國國會下議院再就脫歐協議新修訂草案進行表決，結果以391票對242票大比數否決。

歐洲航空局宣布停飛波音737 MAX客機

歐洲航空安全局（EASA）宣布，停飛所有波音737 MAX型號客機。美國總統特朗普表示，現代航機十分難以操控。

通脹溫和難抵波音瀉 道指低收96點

美國2月核心消費物價指數按年升2.1%，通脹溫和有利聯儲局續「保持耐性」，支持美股標指和納指分別高收0.3%和0.44%。蘋果漲1.1%。歐盟等地相繼禁止波音737 MAX 8飛行，波音股價再挫6.1%，拖累道指回落96點或0.38%，盤中最多跌128點。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段跌0.25%；歐羅兌美元升0.48%。
￭ 紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1298.1美元。
￭ 布蘭特期油與紐約期油收市同漲0.1%，布蘭特期油曾突破67美元。
￭ 德股跌0.17%，英、法股分別上揚0.29%、0.08%。
￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.7068元，較周一紐約尾盤漲256點子。

平保擬動用百億回購A股

平安(02318)擬動用50億至100億人民幣自有資金回購A股；旗下陸金所完成C輪融資，投後估值達394億美元。

本地焦點簡訊

￭ 港元滙價再觸發弱方兌換保證，金管局承接39.25億港元沽盤。
￭ 夜市期指平水，收報28921點。
￭ ADR港股比例指數報28870點，較港收市低49點。
￭ 招商證券(06099)擬向A股股東配股集資最多150億人民幣；擬回購A股。
￭ 中廣核(01816)全年盈利按年跌9.01%，末期息7.2分人民幣。
￭ 中核(02302)預期全年淨利潤按年大幅增長。
￭ 中興(00763)控股股東擬以其持有不超過4192.67萬股該公司A股，認購ETF基金。
￭ 佳兆業(01638)首筆長租公寓資產支援專項計劃獲批，將發行不逾20期、總額不超30億人民幣。
￭ 金朝陽(00878)預期全年盈利按年大減。
￭ 建業地產(00832)預期全年股東應佔溢利增長不少於40%。
￭ 星美(00198)擬向潛在投資者配售2億美元股份。
￭ 歡喜傳媒(01003)向貓眼娛樂(01896)配售約2.37億股新股，淨集約3.9億元。
￭ 時代中國(01233)全年盈利按年增64.94%，末期息68.77分人民幣。
￭ 新天綠色(00956)全年盈利按年升35%，末期息12.5分人民幣。
￭ 味千(00538)預期年度扭虧為盈。
￭ 華寶(00336)截至去年12月底9個月盈利10.18億元人民幣；派息8.8港仙及特別股息18.9港仙。

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