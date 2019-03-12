國際財經

美國通脹仍然溫和，為聯儲局「保持耐性」的立場提供更多支持，美股受惠，標指和納指造好；但受737 MAX 8客機安全事件困擾，波音股價續大瀉，則拖跌道指。

歐盟委員會周一晚同意修改英國脫歐協議內容，英鎊周二初段上升，惟英國檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）其後表示，愛爾蘭邊境擔保方案仍存在法律風險後，英鎊應聲倒跌，歐股都回軟。英國國會其後表決並否定脫歐協議，利淡因素暫掃除，鎊借勢收窄跌幅。

脫歐協議遭國會否決 英鎊挫

新加坡、澳洲和歐盟等相繼宣布禁止波音737 MAX 8飛行，波音股價收市再瀉6.1%，並拖累其他航空股，道指航空股指數下滑2%；道指最多跌128點，盤中低見25522點，收市仍挫96點或0.38%，報25554點。蘋果宣布3月25日舉行發布會後，股價漲1.1%，為表現最強的道指成分股，並推動標指和納指分別升0.30%和0.44%，分別收報2791點和7591點；標指工業股領跌，低收0.9%。

由於食品、汽油和租金上漲，美國消費物價指數（CPI）4個月來首次上升，在2月漲0.2%，符合預期；按年則升1.5%，是兩年半以來最小升幅。不計食物和能源的核心CPI按月增0.1%，為2018年8月以來最低；按年計算升2.1%，儘管高於聯儲局設定的2%目標，惟當局仍可繼續「保持耐性」再決定利率走向，聯儲局主席鮑威爾在過去的周末一再強調不急於加息。

歐股方面，德股表現較差，跌0.17%，英股和法股分別上揚0.29%和0.08%。英鎊一度挫1.07%，跌至1.3007美元，尾段跌幅收窄到0.65%，報1.3063；歐羅造好，兌美元升0.48%，報1.1299美元。美滙指數跌0.25%，報96.94；美元兌日圓靠穩在111.27日圓。紐約期金收市升0.5%，每盎斯報1298.1美元。

油價續上揚，布蘭特期油曾突破67美元，收市報每桶66.67美元，升0.1%；紐約期油漲0.1%，報56.87美元。受技術故障影響，紐約期金與期油的收市價較平常延遲公布。