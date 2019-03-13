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今日 00:59 國際財經

本田召回北美120萬輛車 涉高田氣囊缺失

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日本本田汽車公布，召回在北美市場銷售的120萬輛汽車，以更換其已安裝有潛在缺失的高田安全氣囊。

本田指出，已知悉一宗因上述缺失而導致的交通事故。全球23宗與高田氣囊缺失有關連的奪命事故中，21宗涉及本田汽車。

根據美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)指出，最新一次被召回事件中，有110萬輛汽車是在美國銷售，另10萬輛則在加拿大銷售。本田指出，已即時開始今次召回行動。

高田氣囊缺失導致全球19間車廠先後宣布召回行動，涉及逾1億輛汽車，是汽車業有紀錄以來最嚴重召回事件。

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