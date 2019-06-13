即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周一反彈，雖然波音公司因墜機事件股價逆市勁瀉，限制了道指升幅，埋單僅0.79%，標普500指數和納斯特指數卻分別漲1.47%及2.02%。恒指昨天高開後一直向上，尾段略有反覆，最終以28920點報收，再飆417點，29000點關前遇阻力，成交維持超過千億元。

港股造好除了承接美市升勢，也受A股上揚帶動。滬指上周五急滑令投資者擔心會否步入新一輪跌市，惟經過「兩連升」並收復失地，應可讓股民信心稍稍增強。

市場對「A牛」強勢存疑，因為無論是1997年、2000年、2007年，又或最近的2015年，內地股市皆未能擺脫先繁榮後蕭條(Boom and Bust)的急升暴挫循環，深恐今次亦將如此。

由散戶買賣主導，是A股經常大上大落、無法形成「長牛」的原因之一(制度還須改善、監管也欠效率，當然亦是重要因素)。不過，隨着A股獲納入更多國際指數，吸引外資持續流入，這格局有望打破。瑞銀認為，受惠海外資金佔成交比例逐步上升，A股有機會轉由機構投資者主導，此變化估計有助降低散戶追漲殺跌對大市的影響，減少市況波動。

中央政策也看到支持股市的用心。科創板去年11月由國家主席習近平提出，中證監今年1月底發布細則徵求意見，預期最快年中首家科創板企業可以掛牌。科創板被譽為要打造成「中國版納斯特」，現階段看固然只是期望，但肯定可為一批科創企業提供融資平台，並給投資者帶來更多資產配置的選擇，同時推動金融供給側結構性改革。

此外，內地大幅削減稅費之餘，表明會推進房產稅，表面上自相矛盾，使投資者對樓市前景也打了折扣；然而，這有利中國經濟健康發展。內地一向過分依靠房地產業，GDP與樓市表現相關度極高。附【圖】所見，據瑞信《2018年全球財富報告》資料，內地居民的非金融資產(主要是物業)佔總資產約62.2%，中國家庭金融調查與研究中心的《2018年中國城市家庭財富健康報告》亦提到，住房佔家庭資產比重達77.7%，反映物業是內地居民財富的最大部分。

房地產業由上游、中游以至下游，整個產業鏈覆蓋面廣泛，因此，很多國家或地區都十分重視該產業，政策甚至向樓市傾斜，惟經濟要相對平衡發展，擴大金融市場(特別是股債)規模，往往是發達國家的取向，美國、日本、英國及多個歐洲國家的居民非金融資產佔資產總值比例均低於50%；而非金融資產佔比愈高的國家或地區，多數是新興市場。

作為新興市場一員，中國科創板出台加上積極推進房產稅，相信就是要把供給側改革轉向金融領域，藉金融市場發展支持經濟轉型升級。這個如意算盤能否打響，目前言之尚早，迫在眉睫的反而是如何避免A股衍生泡沫，以防Boom and Bust重演，讓「慢牛」可順利成形。

信報投資研究部

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