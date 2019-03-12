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英國議會將在周二(3月12日)北京時間深夜凌晨03:00對首相文翠珊(Theresa May)的脫歐協議進行表決，以決定是否按脫歐協議脫歐。而正當投票表決的時刻來臨之際，文翠珊不遺餘力的外交斡旋突獲進展，提振英鎊/美元今日(3月12日)延續反彈勢頭刷新3月1日以來的新高至1.3285。

英國首相文翠珊於周一(3月11日)成功獲得歐盟讓步，達成包括聯合聲明的三份文件，而這三份文件旨在解決最具爭議性的愛爾蘭擔保協議問題。當天文翠珊在新聞發布會上稱現在是時候讓英國團結起來，支持修正版的脫歐協議，並在3月12日投票之前委派英國總檢察長考克斯(Geoffrey Cox)對這些保證進行法律分析。消息傳出後，英鎊/美元周一反彈至1.3180上方，較亞盤時段低點1.2956反彈逾兩百點。

儘管歐盟通過這些文件作出了讓步，但能否獲得額外的116名英國議會議員通過仍然是未知之數，歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)警告稱，這次議會投票是英國的最後一次機會，不會有第三次機會，若脫歐協議3月12日再遭到議會否決，歐盟不會給予進一步解釋，也不會給予再一次保證，表明目前歐盟在脫歐協議談判上現在以及將來的讓步空間已盡，若這次脫歐協議再度否決，議員將被迫在無協議脫歐與推遲脫歐間做出選擇，且兩者均不能徹底解決脫歐對英國的困擾。倫敦經濟學院調查報告顯示英國企業已將100億美元的投資資金轉移至歐盟國家，而會計師事務所巨頭安永亦稱將金融服務公司將把多達1萬億美元的資產轉移出英國。所以即使英國選擇了延期脫歐，英鎊/美元的上升空間亦將會非常有限。

技術分析方面，從周圖分析，英鎊/美元近三周屢次挑戰60周均線（1.3260附近區域）但均告回落，顯示上方沽壓沉重，短期內英鎊/美元或未有足夠動力升穿該阻力。而從日圖分析，英鎊/美元3月11日在自1月3日低點1.2439向上延伸的上升支持線上獲得支持並大幅反彈1.29%，表明英鎊/美元下方支持亦相當強勁，短期內英鎊/美元或將反復在1.3000整數關口與60周均線阻力間反復震蕩整固。倘若今晚(3月12日)英國議會再度否決英國脫歐協議，又或者同日公布的英國1月國內生產總值(GDP)按月增幅不及預期，英鎊/美元有望將大幅回落，再度試探1.3000關口支持。

交易策略方面，我們根據2月27日的策略於1.3100建立的英鎊/美元的買盤(上望1.3290，跌穿1.3050止損)已於1.3050平倉，虧損50點。短期內待英鎊/美元反彈至1.3280沽出，目標1.3150，止損1.3320。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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