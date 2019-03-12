國際財經

市場憧憬中美即將達成貿易協議，惟英國國會當地時間周二再度表決脫歐協議，投資者觀望相關結果，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7132點，升1點或0.02%；德國DAX指數報11556點，升12點或0.11%；法國CAC 40指數報5276點，升11點或0.21%；意大利富時MIB指數報20618點，跌19點或0.1%。

道指期貨暫報25670點，跌20點。

中美貿易糾紛方面，國務院副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)及美國財長努欽(Steven Mnuchin)通電話，就文本關鍵問題進行具體磋商，並確定下一步工作安排。

英國脫歐進入關鍵時刻，英國下議院將在當地時間周二再就脫歐協議進行表決，市場普遍預計政府仍不能成功「闖關」。歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)警告，倘若英國下議院仍不通過脫歐協議，英國脫歐可能無法實現。如果遭到否決，國會將於翌日表決是否在無協議下脫歐。如果都被否決，就會在周四表決延遲3月29日的脫歐限期。

數據方面，英國1月國內生產總值(GDP)按月增長0.5%，為2016年12月以來最大按月升幅，預期為增長0.2%；按年則增長1.4%，亦高於預期增長1.2%。製造業產出按月上升0.8%，預期為上升0.2%；工業生產按月升0.6%，預期為上升0.2%。

另外，美國今日稍後將公布2月CPI數據，市場預期按月和按年分別增長0.2%及1.6%，前值分別無升跌及升1.6%。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報57.37美元，升0.58美元或1.02%；倫敦布蘭特期油報67.28元，漲0.7美元或1.05%。