英國國家統計局公布，英國1月國內生產總值(GDP)按月增長0.5%，為2016年12月以來最大按月升幅，預期為增長0.2%；按年則增長1.4%，亦高於預期增長1.2%。
期內，製造業產出按月上升0.8%，預期為上升0.2%；按年下降1.1%，預期為下降1.9%。工業生產按月升0.6%，預期為上升0.2%；按年下降0.9%，預期為下降1.3%。
另外，英國1月全球商品貿易逆差130.84億英鎊，預期為逆差122億英鎊。英國1月對非歐盟地區貿易逆差為49.77億英鎊，預期為逆差37億英鎊。
今日 17:43 國際財經
英國國家統計局公布，英國1月國內生產總值(GDP)按月增長0.5%，為2016年12月以來最大按月升幅，預期為增長0.2%；按年則增長1.4%，亦高於預期增長1.2%。
期內，製造業產出按月上升0.8%，預期為上升0.2%；按年下降1.1%，預期為下降1.9%。工業生產按月升0.6%，預期為上升0.2%；按年下降0.9%，預期為下降1.3%。
另外，英國1月全球商品貿易逆差130.84億英鎊，預期為逆差122億英鎊。英國1月對非歐盟地區貿易逆差為49.77億英鎊，預期為逆差37億英鎊。
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