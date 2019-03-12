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今日 16:33 國際財經

靜候脫歐協議表決 歐股早段個別走

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中美貿易代表就文本關鍵問題進行具體磋商，市場憧憬兩國即將達成貿易協議，惟英國國會即將再度表決脫歐協議，投資者屏息靜候結果，未敢貿然入市，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7100點，跌30點或0.43%；德國DAX指數報11599點，升56點或0.49%；法國CAC 40指數報5288點，升22點或0.42%；意大利富時MIB指數報20686點，升48點或0.24%。

道指期貨暫報25725點，升35點。

擾攘多時的中美貿易糾紛有望於本月底畫上句號。新華社報道，國務院副總理劉鶴，應約與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財政部部長努欽(Steven Mnuchin)通電話，雙方就文本關鍵問題進行具體磋商，並確定了下一步工作安排。

英國脫歐進入關鍵時刻，英國國會下議院將在當地周二，再就脫歐協議進行表決。市場普遍預計政府仍不能成功「闖關」。如果遭到否決，國會將於翌日表決是否在無協議下脫歐。若都被否決，就會在周四表決延遲3月29日的脫歐限期。

英國首相文翠珊(Theresa May)稍早前到法國與歐盟官員磋商脫歐協議。她會後表示，已就脫歐協議中爭議較大，涉及北愛爾蘭邊境問題的後備方案，成功向歐盟爭取作出具法律約束力的修訂，呼籲國會支持協議通過。

另外，國際能源署(IEA)警告，倘若英國「硬脫歐」，全球未來5年的原油需求可能會受到影響。

油價延續上日逾1%的漲勢，因受石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產及穩健需求提振。紐約原油期貨現時每桶報57.09美元，升0.3美元或0.53%；倫敦布蘭特期油報66.86美元，升0.28美元或0.42%。

美國今日稍後將公布2月CPI數據，市場預期按月和按年分別增長0.2%及1.6%，前值分別無升跌及升1.6%。

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