國際財經

摩根士丹利認為，美國股市本輪調整可能尚未結束，愈來愈多證據表明，投資者未來將面臨更多的下行風險。大摩預計，標普500公司的全年每股盈利預測可能進一步下跌4%至5%，從而加大對該指數的壓力。

自去年平安夜觸及52周低位以來，標普500指數已上漲逾17%，得益於貿易談判進展，以及聯儲局將繼續對未來的任何加息保持耐心的跡象。不過，今年標普500指數每股盈利增長的預測，已較去年9月的峰值下滑6%，摩根士丹利認為，投資者尚未脫離困境。

摩根士丹利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)表示，盈利修正的廣度前所未見，所有行業的銷售和利潤率指引都在下滑。盈利衰退是真實的，較在2015至2016年經歷的更廣泛，亦是在經濟不景氣的時候發生的。

自2015年中起，標普500指數成分股公司的盈利連續5個季度萎縮。期間，該指數經歷兩次10%的回調，很大程度上是油價暴跌所致。

今年首季美企盈利預計將現萎縮，下一季度預計雖將略有增長，但威爾森擔心利潤率壓力可能會導致更多的失望。上月，他將其對今年標普500指數每股盈利增長的預測從4.3%下調至1%。

威爾森認為，考慮到盈利預測的下調，情況在好轉前可能進一步惡化。該行最近將能源板塊的評級下調至「與大市同步」，因預料盈利預期將進一步下降，並正將重點從周期性股票轉向防禦性股票。