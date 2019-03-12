國際財經

美國通用汽車(General Motors)表示，計劃未來9個月增聘1000人，倍增自駕分支Cruise僱員數量。該公司有意在今年底推出機械的士服務。

Cruise發言人Ray Wert指出，大部分新增的人手是工程師，但未有提及具體人數。該公司現有僱員人數逾1000人。

較早時，科技網站TechCrunch報道了有關消息。據悉，Cruise聘請了Dropbox的Arden Hoffman，負責招聘工作。

同時，估值146億美元的Cruise計劃擴大三藩市辦公樓面3倍。