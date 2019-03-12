訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 07:23 國際財經

GM擬倍增自駕分支Cruise人手

美國通用汽車(General Motors)表示，計劃未來9個月增聘1000人，倍增自駕分支Cruise僱員數量。該公司有意在今年底推出機械的士服務。

Cruise發言人Ray Wert指出，大部分新增的人手是工程師，但未有提及具體人數。該公司現有僱員人數逾1000人。

較早時，科技網站TechCrunch報道了有關消息。據悉，Cruise聘請了Dropbox的Arden Hoffman，負責招聘工作。

同時，估值146億美元的Cruise計劃擴大三藩市辦公樓面3倍。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。