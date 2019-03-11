國際財經

美國晶片集團輝達（Nvidia）公布，以較高作價擊敗英特爾，收購以色列Mellanox晶片設計集團，涉及金額68億美元(530.4億港元)。

根據建議，每股收購價為125美元，較Mellanox上周五收市價有14%溢價。Mellanox周一收市升8.2%至118.35美元。Nvidia升7%至161.23美元。

Nvidia行政總裁Jensen Huang接受路透訪問時指出，收購Mellanox有助發展供數據中心與人工智能業務的晶片。