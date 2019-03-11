國際財經

美股上周連跌5個交易日後，周一由科技股帶動全面上升，但道指被波音拖累，跑輸大市。美國零售營業額在1月反彈，對美國經濟來說是個好消息。

道指早段急瀉242點，下滑至25208點；但低位有承接並拾級向上，收市倒漲200點或0.79%，報25650點；最多升過211點，高位觸及25661點；30隻成分股之中，只有波音下跌，最多暴瀉13.5%，收市收窄至僅跌5.3%；埃塞俄比亞航空的一款波音737 MAX 8客機前天失事，令外界擔心這款客機的安全，再加上中國及印尼宣布禁飛737 MAX 8，加劇投資者對波音的疑慮。惟大型航空股造好，達美航空(Delta Air)高收3%，美國航空升0.4%。

標指收市升1.47%，收報2783點；科技板塊上揚2.1%。納指更漲2.02%，收報7558點。蘋果股價飆3.4%，因美銀美林把其評級從「中性」調升至「買入」，野村Instinet則把Facebook評級由「中性」上調至「買入」，刺激其股價上揚1.4%；亞馬遜高收3.0%。晶片股集體上漲，費城半導體指數收漲2.4%，輝達（Nvidia）升7%。

歐股普遍造好，法德兩大股市收市分別攀升0.66%和0.75%，英國股市上漲0.37%，其中銀行股表現最好，抽高1%，主要受惠德國兩大銀行德意志和德國商業銀行商討合併的消息。亞股表現不一，日股高收0.5%。

鮑威爾：不急於調整利率

美國零售營業額在1月升0.2%，分析員預期維持不變，而核心零售營業額增1.2%。不過12月數字經修訂後進一步下調，跌幅從原先公布的1.2%降至1.6%，核心數字也從1.7%下調到2.3%。

聯儲局主席鮑威爾在周日播出的《60分鐘時事雜誌》上稱，會特別留意1月份零售數據，看看美國消費開支是否有從2018年底的弱勢反彈。他在節目上重申，目前的利率水平「適當」，處於「大致中性」（roughly neutral）的水平，當局正觀察全球經濟放緩對美國的影響，「不急於」調整利率。

對於總統特朗普多次批評聯儲局，鮑威爾指他不宜直接評論總統的言論，但明確表示他不認為總統在現行法律下有權開除他，並表明當局最近轉向保持「耐性」的政策，與特朗普無關。

美滙指數尾段報97.18，反覆回落0.18%；滙市焦點集中在英鎊，曾挫0.5%，失守1.3美元水平，但交易商憧憬英國脫歐有進展，尾段倒升1.01%，報1.3145美元。紐約期金跌0.6%，每盎斯收報1291.1美元。兩大油價指標收市都升1.3%，布蘭特期油每桶報66.58美元，紐約期油報56.79美元。