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今日 00:12 國際財經

聯儲局:美國3年期通脹預測創年半新低

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紐約聯儲銀行發表消費者預期報告，表示今年2月，美國消費者對通脹的預期降至一年半新低。

報告指出，消費者在2月的三年期通脹預期下降至2.8%，創2017年8月以來新低，前值為3.0%。

數據有助聯儲局判斷通脹趨勢，從而作出適當的利率決策。聯儲局主席鮑威爾上周五表示，雖然面對不少經濟風險，但沒有一個嚴重到足以讓聯儲局改變其利率政策立場，尤其是通脹仍然非常溫和，該局仍認為適宜保持耐心，採取觀望態度。

報告亦表示，美國2月家庭收入增幅預期降至2.5%，之前預期增長2.8%。

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