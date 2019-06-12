即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普周一(11日)發表2020年度聯邦政府預算案。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)透露，新預算案要求削減國內開支5%，但毋須擔心赤字問題。庫德洛解釋，對經濟增長有利的政策就沒有需要糾纏於預算赤字，赤字將處於經濟總量的4.5%至5%，儘管已接近1萬億美元，惟目前經濟規模達20萬億美元，家庭淨財富約100萬億美元，他並不認為(約5%赤字預算)對經濟是沉重負擔。

有趣的是，聯儲局主席鮑威爾上月27日出席眾議院的半年一度聽證會時卻警告，聯邦政府債務增速超過經濟增幅，造成財政預算不可持續。庫德洛有關赤字預算的一番話，恰似回應鮑威爾先前的警告。

此外，鮑威爾上周五在史丹福大學舉辦的論壇提到，局方很快(reasonably soon)就會公布縮表細節。兩日之後，鮑威爾接受美國CBS《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)節目訪問時指出，由於全球經濟放緩，而美國面對的其他風險上升，外圍因素有英國脫歐及中美貿易戰等，聯儲局今年1月才會決定維持利率不變；他強調停止加息與特朗普的批評無關，又明言打算完成4年的任期，並重申根據法律，總統無權因為貨幣政策爭議把他解僱。

特朗普去年曾多次炮轟聯儲局「不聽勸告」而堅持加息，並盛傳有意「炒掉」鮑威爾。可是，隨着聯儲局1月暫停加息，以及鮑威爾態度明顯轉鴿，現在已再沒聽見「特鮑爭議」。如今鮑老忽然舊事重提，一方面反映他對被威脅撤職仍耿耿於懷，怒氣未消；另一方面是要突顯聯儲局(包括他本人)在貨幣決策的自主權，不受任何人甚至總統干預。惟鮑老如此強調，等於為修訂縮表和停止加息鋪路。

至於港股，本欄上周分析，恒指由1月3日從24896點觸底反彈，兩個月來仍未出現一次較像樣(例如超過2%)的健康調整。與此同時，港股中線市寬再進入阻力區，並於3月4日創出近3年新高71.3%，代表大市已相當超買；碰巧中線市寬與恒指皆在3月4日見頂，到了上周五中線市寬跌穿阻力區，恒指更裂口失守10天和20天線，一度挫至28201點，以高位計回吐幅度達3.6%，終於有較顯著的超買調整。

雖然恒指昨天反彈0.97%，收報28503點，但未能逼近20天線(28597點)，技術走勢尚待改善，恒指短期依然處「調整浪」。

附【右圖】所見，恒指連續兩日受制EJFQ TrendWatch上升通道中軸，又剛好是28300點至28600點成交量密集區頂位置，28600點將為後市重要阻力。

不過，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數仍於2%以下極低水平，恒指應暫不會跌穿成交量密集區28000至28300點，估計大市在28000至28600點的近期高位區間整固。

信報投資研究部

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