埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機發生空難，拖累波音股價急跌逾一成，道指早段跌逾百點。
截至本港時間晚上約9時49分，道指報25326點，跌123點或0.49%；標普500指數報2758點，升15點或0.56%；納指報7476點，升68點或0.92%。
數據方面，美國1月零售銷售按月上升0.2%，預期為持平。
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報56.85美元，升0.78美元或1.39%；倫敦布蘭特期油報66.64美元，升0.9美元或1.37%。
今日 21:50 國際財經
埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機發生空難，拖累波音股價急跌逾一成，道指早段跌逾百點。
截至本港時間晚上約9時49分，道指報25326點，跌123點或0.49%；標普500指數報2758點，升15點或0.56%；納指報7476點，升68點或0.92%。
數據方面，美國1月零售銷售按月上升0.2%，預期為持平。
油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報56.85美元，升0.78美元或1.39%；倫敦布蘭特期油報66.64美元，升0.9美元或1.37%。
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