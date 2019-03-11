國際財經

倫敦金自2月底跌穿日線圖上升通道底部支持1316美元水平後跌勢加劇，甚至跌穿1300美元大關至6周低位1280.6美元，但上周金價多次跌至1280至1282美元區域均受到逢低買盤支持而回升，加之市場對全球經濟增長放緩的擔憂加劇令避險情緒回升，而歐洲央行推遲加息後大量資金湧入歐洲黃金市場亦對金價構成支撐。

此外，上周五(3月8日)美國勞工部公布的2月非農就業報告令人「大跌眼鏡」，美國2月非農就業職位僅新增2萬份，遠遜於市場預期的18萬並創下2017年9月以來新低，拖累美滙指數從12周高位97.71回撤至97.23，推動倫敦金進一步反彈近10美元至五日高位1300.6美元。

不過，儘管上周五倫敦金強勢反彈，但暫未有效突破1300美元整數關口附近阻力，同時面臨10日移動平均線壓制。事實上，除了美國2月份非農就業數據不佳之外，上周五公布的其他美國數據卻表現良好，尤其是美國2月份平均小時薪資按年增加3.4%，錄得逾十年最佳表現，同時美國2月份失業率下降0.2%至3.8%，這令市場認為美國經濟增長動力依然強勁，美滙指數仍有機會震盪上攻，加之全球最大的黃金ETF持倉並沒有出現變化，依然處於近3個月低位，這暗示金價中期仍有下行風險。

技術分析方面，倫敦金自失守由2018年11月13日低位1196.2美元以來向上延伸的上升支持線(上升通道底部)後跌勢明顯，已在日線圖形成小型下降通道，若短期內無法突破下降通道頂部阻力1300美元，後市仍有機會沿着下降通道再度下探1280美元甚至1275美元附近支持。本周美國方面將會公布零售銷售、消費物價指數(CPI)、耐用品訂單等重要經濟數據，若大部分數據顯示美國經濟基調維持良好，美匯指數或有望重獲反彈動力，倫敦金屆時可能重拾跌勢。

策略方面，短期內待倫敦金下破1290美元支持區域沽出，目標1275美元，升穿1295美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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