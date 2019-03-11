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今日 18:21 國際財經

歐股中段靠穩 道期跌逾100點

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市場憧憬中美快將簽訂貿易協議，惟投資者仍擔心全球經濟存在下行風險，亦關注英國脫歐進展，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時16分，英國富時100指數報7173點，漲69點或0.98%；德國DAX指數報11473點，升15點
或0.13%；法國CAC 40指數報5236點，走高5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20506點，升22點或0.11%。

道指期貨暫報25374點，跌154點。其中波音盤前挫近一成。

中美貿易方面，人民銀行行長易綱證實，中美在剛結束的第七輪貿易磋商中，就滙率問題進行討論，並在許多關鍵和重要問題上達成共識，包括遵守歷次G20峰會的承諾，如不搞競爭性貶值、不把滙率用於競爭性目的。

另外，外電引述政府消息人士表示，英國向歐盟爭取修改脫歐協議的談判，目前陷入僵局，首相文翠珊並無計劃周一前往布魯塞爾。文翠珊早前表示，協議必須修改，才能在周二的英國議會獲得通過。

數據方面，德國1月經季節調整的出口按月持平，預期為跌0.5%；進口增加1.5%，預期為跌0.1%。德國1月工業生產按月跌0.8%，預期為上升0.5%。法國央行把法國第一季GDP增速預測，從0.4%下調至0.3%。

美國稍後將會公布1月零售銷售數據，市場預期按月持平，前者為跌1.2%。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報56.54美元，漲0.47美元或0.84%；倫敦布蘭特期油報66.51美元，升0.77美元或1.17%。

 

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