國際財經

歐洲股市早段靠穩，因市場憧憬中美快將簽訂貿易協議，惟中美歐經濟數據欠佳，市場人士擔心全球經濟下行風險，同時關注中美貿易協議及英國脫歐進展，抑制大市升勢。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7159點，升54點或0.77%；德國DAX指數報11507點，升49點或0.43%；法國CAC 40指數報5248點，升17點或0.33%；意大利富時MIB指數報20545點，升60點或0.3%。

道指期貨暫報25363點，跌165點。

歐洲央行下調經濟預測、中國出口表現欠佳，加上美國非農業職位報告表現惡劣，反映全球三大經濟區域都正在放緩。

中美貿易關係方面，人民銀行行長易綱證實，中美在剛結束的第七輪貿易磋商中，就滙率問題進行討論，並在許多關鍵和重要問題上達成共識，包括遵守歷次G20峰會的承諾，如不搞競爭性貶值、不將滙率用於競爭性目的。美國總統特朗普早前亦表示，有信心美國能夠與中國達成一項貿易協議。

英國國會周二將再度表決脫歐協議。歐盟據報不希望英國推遲脫歐很長時間，避免英國參與6月歐洲議會選舉，而且準備要求英國，多繳數以十億英鎊「分手費」。另外，英倫銀行據報正要求當地部分銀行，增加兩倍的流動資產，防範可能出現的大跌市。

油價回穩，因沙地阿拉伯預料內地及美國今年會帶動全球原油需求，認為石油出口國組織(OPEC)與其盟友毋須於4月調整產量。紐約原油期貨現時每桶報56.71美元，漲0.64美元或1.14%；倫敦布蘭特期油報66.51美元，漲0.77美元或1.17%。

美國今日稍後將公布1月零售銷售數據，市場預期按月持平，前者為跌1.2%。