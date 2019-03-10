國際財經

美國股市上周持續偏軟，主要是反映市場人士擔心全球經濟下行風險。交易商指出，本周缺乏重要經濟數據，焦點將是地產股表現。

回顧上周，標準普爾500指數與道瓊斯工業平均指數回落2.2%，納斯特綜合指數則下滑2.5%。三大指數均創今年以來最大單周跌幅。大市的滑落主要是受到全球多個國家經濟數據均欠佳，惹起關於經濟下行風險升溫的問題。

展望本周，市場人士指出，美國本周未有重大經濟數據發表，而經濟週期向下，可能對房地產股份有較明顯的衝擊，情況備受關注。

今年以來，費城房地產分項指數上升16.3%，優於標指的9%升幅。上升原因除了受到聯儲局可能放緩，甚至停止加息的消息刺激外，也是與去年第4季指數跌15.7%有關。

Hodges Capital基金經理Eric Marshall指出，以數據而言，房市仍然屬於正面。上周五，美國公布的1月房屋動工率有所上揚。此前，美國房屋商協會公布的2月信心指數也向上。A. Gary Shilling & Co.總裁Gary Shilling認為，近期按揭利率趨跌，也是利好房屋股因素之一。

不過，Marshall認為，上周五公布的就業數據對房市可能是一個警號，因為反映就業市道轉弱，以致房地產類股份受壓。

Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby相信，倘若就業數據進一步惡化，房市將受到負面打擊。