國際財經

路透引述消息稱，德意志銀行管理委員會已通過與德國商業銀行洽談合併可能性。

據悉，德銀管理委員會內的少數負責人將於數日內與德商銀舉行首次非正式會議。由於會議只是初步階段，不排除談判告吹的可能。

較早時，德國報章《周日世界報》(Welt am Sonntag)報道了有關消息。德銀與德商銀拒評上述消息。

根據《周日世界報》報道，兩間銀行是受到政府壓力而展開合併談判。預期有關談判在數周內有結果。

兩間銀行在2016年曾經研究合併，但最終選擇各自進行重組。