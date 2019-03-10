國際財經

東京電視台引述消息稱，法國雷諾汽車(Renault )、日產(Nissan Motor)與三菱汽車(Mitsubishi Motors)計劃成立聯合董事會架構，以討論結盟事宜。此舉預期將加強三間汽車公司之間的整合。

據悉，如果日產董事會在周二通過上述建議，三間公司的最高層將公布上述安排。

雷諾、日產與三菱汽車拒評上述消息。

聯合董事會將取代現時雷諾與日產，以及日產與三菱分別組成的兩間結盟式架構，由雷諾主席Jean-Dominique Senard出任主席。