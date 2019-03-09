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今日 13:04 中國財經 國際財經

【兩會】商務部籲勿設障礙阻華企正常投資

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商務部副部長錢克明在人大記者會上表示，不希望看到一些國家的國家安全審查措施被濫用，給中國企業正常投資設置障礙。

錢克明表示，商務部注意到，近年來一些國家加嚴了對外國投資的安全審查，給中國企業走出去造成了一定困擾。商務部接到這方面很多中資企業的反映，目前正密切跟蹤，全面評估事態發展。

他又強調，中方一貫堅決反對任何形式的保護主義，不希望看到安全措施被濫用，給正常的投資設置一些障礙，中方願意與有關國家一道，共同為投資者營造一個公開、透明、便利的營商環境，推動建設開闊型世界經濟。

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